BG BAU engagiert sich für mehr Sicherheit bei Straßenbaustellen und im Verkehr

Berlin (ots) - Rund um Straßenbaustellen kann es gefährlich werden, denn meist

ist sowohl für die Beschäftigten im Straßenbau als auch für die

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nur wenig Platz. Die

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) nutzt den Tag der

Verkehrssicherheit, der am 18. Juni stattfindet, um für ein sicheres Miteinander

im Straßenverkehr zu sensibilisieren.



In der warmen Jahreszeit nimmt die Zahl der Baustellen auf Straßen und

Autobahnen zu. Oft verursacht das Staus und schwierige Arbeits- bzw.

Fahrbedingungen, sowohl für die auf den Baustellen Arbeitenden, als auch für die

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Um Gefahren zu mindern und der

Weiterentwicklung der Straßenverkehrsordnung gerecht zu werden, hat der

Gesetzgeber im Februar die über 25 Jahre alten Richtlinien zur Sicherung von

Straßenbaustellen aktualisiert. Neben den überarbeiteten "Richtlinien zur

verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - Ausgabe 2021" (RSA

21) sind für die Sicherheit der Beschäftigten die Technischen Regeln für

Arbeitsstätten (ASR), zu beachten, hier insbes. Die ASR A5.2

"Straßenbaustellen".