Diese Energietitel favorisieren Goldman Sachs und die Bank of America:



Norsk Hydro

Nel

Fuji Electric

Repsol

Equinor

RWE



Diese vier Energieaktien empfiehlt Goldman Sachs aus folgenden Gründen:



Die Goldmänner setzten die Aktie des norwegischen Wasserstoffproduzenten und -händlers Nel deswegen auf "Buy", da die Analysten meinen, dass Nel von Europas Plan, sich von russischen fossilen Brennstoffen zu entfernen, profitieren werde.



Die Aktie von Norsk Hydro stuft Goldman Sachs ebenso auf "Buy" ein. Das Unternehmen für erneuerbare Energien expandiere im Bereich recycelter und kohlenstoffarmer Produkte.



Eine Top-Kaufempfehlung von Goldman Sachs ist der japanische Energieausrüster Fuji Electric. Das Halbleitergeschäft verzeichne ein Gewinnwachstum. Das liege laut der Bank an dem Boom von Elektrofahrzeugen. Ebenso schätzt Goldman Sachs die Sparte Leistungselektronik von Fuji Elektronik. Sie profitiere von der zunehmendem Nutzung von erneuerbaren Energien durch die Kunden.



Repsol, das spanische Öl- und Gasunternehmen, gehört auch zu den Top Picks von Goldman. "Unser europäisches Öl- und Gasteam ist der Ansicht, dass der Übergang zu kohlenstoffarmen Energien die Wettbewerbslandschaft des globalen Energiesektors verändert. Repsol ist bestrebt, seinen Übergang zu kohlenstoffarmen Energien zu beschleunigen, indem es schrittweise zu einem voll integrierten Gas- und Stromanbieter wird", schreiben die Analysten.



Das sind die drei Energieaktien, die die Bank of America favorisiert:



Auch die Bank of America hat Repsol auf ihrer Kaufliste stehen. Das Unternehmen gehöre zu den "Beat Factor Top 10-Aktien Europas".



Der "Beat Factor" identifiziere die am stärksten vom Konsens abweichenden Aktienideen der BofA-Research-Analysten innerhalb des FTSE Eurofirst 300-Universums. Dabei werde ein rein quantitativer Ansatz auf der Grundlage von Kurszielen und Gewinnschätzungen verwendet, so die BofA-Analysten unter der Leitung von Milla Savova. Der FTSE Eurofirst 300 Index besteht aus 300 europäischen Großunternehmen.



BofAs Beat-Factor-Liste wird vom norwegischen Ölunternehmen Equinor angeführt. "Equinor ist die Aktie mit dem höchsten Beat Factor in diesem Monat, was auf ein Kursziel unserer Analysten zurückzuführen ist, das fast 30 Prozent über dem Konsens liegt, sowie auf EPS-Schätzungen für 2022/2023, die ebenfalls deutlich darüber liegen", so die Analysten. EPS bezieht sich auf den Gewinn pro Aktie, eine Kennzahl bei Aktien- und auch Unternehmensanalysen.



Der Stromversorger RWE steht an zweiter Position der Top Ten auf der Beat-Factor-Liste. "RWE hat den zweithöchsten Beat-Factor-Score, wobei das Kursziel und die EPS-Schätzungen unserer Analysten für 2022 mehr als 20 Prozent über dem Konsens liegen, während die EPS-Schätzungen für 2023 mehr als 80 Prozent darüber liegen", meinen die Analysten.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion