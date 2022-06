Univar Solutions führt "Foodology" ein und unterstreicht damit sein Engagement für die globale Lebensmittelzutatenindustrie

Downers Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - Sich zusammen auf Lebensmittel- und

Ernährungszutaten, Innovation und Produktbeschleunigung konzentrieren



Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"),

ein weltweit führender Distributor von Chemikalien und Zutaten sowie Anbieter

von Mehrwertdiensten, gab heute die Gründung von Foodology by Univar Solutions

bekannt, einem spezialisierten Team, das sich auf die besonderen Bedürfnisse der

Lebensmittel- und Nahrungsmittelbranche in Bezug auf Vertrieb und technische

Innovation konzentriert.





"Foodology verkörpert das fortwährende Engagement von Univar Solutions, die'Zukunft der Lebensmittel' mitzugestalten, indem wir globalen Marken Zugang zuden notwendigen Inhaltsstoffen, Formulierungen, Testressourcen, regulatorischemFachwissen und einer erstklassigen Lieferkette bieten, die für die nachhaltigeErnährung einer wachsenden Welt erforderlich sind", sagte Nick Powell,President, Ingredients & Specialties und President, Europe, Middle East andAfrica and Asia Pacific, bei Univar Solutions. "Foodology zeichnet UnivarSolutions auch als Vollsortimenter für Lebensmittelzutaten, Produktinnovator,sicherer Lieferant und kompetenter Partner aus."Unter dem Dach von Foodology by Univar Solutions wird das Unternehmen seineExpertise in allen Aspekten des Verkaufs, Marketings und Vertriebs vonLebensmittel- und Nahrungsmittelbestandteilen weiter ausbauen, indem es seinglobales Netzwerk von Lebensmittelwissenschaftlern, Testküchen und ein robustesPortfolio an vielfältigen und nachhaltigen Bestandteilen nutzt, um die neuestenLösungen in den Bereichen Technik, Trends und Anwendungsentwicklungzusammenzubringen. Dieser Ansatz macht Foodology zu einem wertvollen Partner fürMarken und Lieferanten aller Größenordnungen, die Produkte mit saubererenEtiketten entwickeln, auf Markttrends oder gesetzliche Vorschriften reagieren,"frei von"- und andere Auslobungen testen sowie neue Produkte schneller auf denMarkt bringen wollen."Foodology kombiniert unsere branchenführenden Vertriebsressourcen, unserglobales Netzwerk von Lebensmittelwissenschaftlern und Spezialisten fürInhaltsstoffe in unserem Ökosystem globaler Lösungszentren, einschließlich desauf Lebensmittel fokussierten Entwicklungsbereichs in The Hatchery in Chicago,mit einer noch stärkeren Bank von Branchenexperten", fügte Kevin Hack, GlobalVice President of Food Ingredients bei Univar Solutions, hinzu. "DieseFähigkeiten vereinen unsere erstklassige Vertriebspräsenz und unser umfassendestechnisches Wissen in der Lebensmittelindustrie, um innovative Lösungen zuentwickeln und in jeden Winkel der Welt zu liefern, was uns zur ersten Wahl für