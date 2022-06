JEFFERIES stuft Nel ASA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Will Kirkness

Analysiertes Unternehmen: Nel ASA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: NOK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nel ASA auf "Buy" belassen. Analyst Will Kirkness verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf etliche bedeutsame Nachrichten zum Thema Wasserstoff in den vergangenen Wochen, die den im Bereich "grüner Wasserstoff" tätigen Unternehmen zugute kommen sollten. Der zunehmende Wettbewerb insbesondere aus China und Indien könnte zwar Sorgen schüren. Doch mit Blick auf die Angebots-Nachfrage-Dynamik bleibe er für Europa entspannt./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 07:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.