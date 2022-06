Unterstützung für Einzelhändler: Unicorn Ankorstore launcht Ankorstart

Sollte man in Zeiten von Pandemie, Inflation und Krieg ein Geschäft starten? Ankorstore sagt ja – und will mit Ankorstart, einem einfachen und kostenlosen Service Unternehmern in den ersten Phasen ihres Einzelhandelslebens unterstützen. Vor, während und nach der Eröffnung ihres Geschäftes.

Das Ziel: Bis Ende dieses Jahres soll 5.000 deutsche Gründer*innen von Einzelhandelsläden dazu verholfen werden, erfolgreiche Geschäftsinhaber zu werden.

Ankorstore wurde 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das natürliche Gleichgewicht im Einzelhandel wieder herzustellen. Ankorstore arbeitet dafür mit mehr als 250.000 unabhängigen Einzelhändlern und 20.000 Marken in 33 Ländern Europas zusammen. Mit Erfolg: 2021 erreichte das Startup den Einhorn-Status.

Mehr als ein B2B-Marktplatz

"Mit Ankorstart stellen wir unter Beweis, dass Ankorstore nicht nur ein Online B2B- Marktplatz ist, sondern wir ein ganzheitliches Ökosystem für Einzelhändler*innen bereitstellen. Mit unserer All-in-One Lösung sprechen wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Community an. Ganz gleich ob bei der Definition des Geschäftsmodells, der Standortwahl oder der Zusammenstellung des Sortiments. Ankorstart bestärkt uns in unserer Mission, den Einzelhandel wieder aufleben zu lassen und unterstützt Einzelhändler von der Geschäftsgründung bis hin zur hochmodernen Analyse von Absatzdaten", erklärt Nicolas D'Audiffret, Mitbegründer und Co-CEO.

Ein Ökosystem für Einzelhändler

In Partnerschaft mit Ankorstore können laut dem Unternehmen Einzelhändler in ein ganzen Ökosystem einsteigen. Das französische Unicorn steht für die unabhängige Anbindung von lokalem Handel an Marken aus ganz Europa. Mit Ankorstart will man weiterhin Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung des Einzelhandels leisten. Das Programm Ankorstart bietet einen einfachen und kostenlosen Service der Unternehmer in den ersten Phasen ihres Einzelhandelslebens unterstützt.

In drei Phasen zum Erfolg

1. Unterstützung vor der Eröffnung: Intelligente Ladeneröffnungen

Das engagierte Team von Ankorstart entlastet angehende Unternehmer bei der Überwindung erster Hürden: die Bestückung des Ladens sowie die Bewältigung der mit einer Geschäftseröffnung einhergehenden Bürokratie.