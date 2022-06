Dena fordert gesetzliche Verpflichtung zum Einbau digitaler Heizkörperthermostate und Messsysteme (FOTO)

Berlin (ots) - Die drohende Gasversorgungskrise erfordert auch im

Haushaltsbereich rasches Handeln - rechtzeitig bevor die nächste Heizperiode

beginnt. Zur Debatte um eine gesetzlich verordnete Temperaturabsenkung in

Mietwohnungen erklärt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der

Deutschen Energie-Agentur (dena):



"Der Schlüssel für erhebliche Einsparungen bei der Heizenergie heißt

Transparenz. Die Technologien sind vorhanden: Digitale Thermostate und

Messsysteme müssen in einer konzertierten Aktion massiv in den Einsatz gebracht

werden. Und zwar jetzt, damit in der nächsten Heizperiode ausreichend viele

Haushalte versorgt sind. Die dena schätzt das mögliche Einsparpotenzial auf über

10 Prozent.