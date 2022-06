FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich ausweitenden Kursverluste an der Wall Street haben am Freitag auch die europäischen Börsen belastet. Der deutsche Leitindex Dax gab den Großteil seiner Gewinne wieder ab und lag zuletzt noch mit 0,4 Prozent im Plus bei 13 089 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte die vorangegangenen Aufschläge fast vollständig ein.

