Wirtschaft Ökonom Felbermayr sieht WTO-Entscheid zu Patentfreigabe entspannt

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelsexperte Gabriel Felbermayr sieht die Beschlüsse der WTO zur Aussetzung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe nicht so kritisch wie die Pharmaindustrie. Die Entscheidung komme so spät, dass sie faktisch kaum mehr wirkliche Auswirkungen haben dürfte, weil die Versorgung der Welt mit Covid-19 Impfstoffen mittlerweile doch deutlich besser sei als vor 18 Monaten, als Indien und Südafrika die Aussetzung des Patentschutzes erstmals gefordert hätten, sagte Felbermayr der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe).



"Diese Verzögerung ist insofern gar nicht so schlecht, weil die Erfinder der Wirkstoffe in den letzten 18 Monaten hohe Gewinne gemacht haben, die die Entwicklungskosten der ganzen Branche abdecken dürften. Damit ist aus dieser Entscheidung heraus nicht zu befürchten, dass die Anreize, neue Impfstoffe oder andere forschungsintensive Medizinprodukte zu entwickeln, Schaden nehmen", sagte der Ökonom, der das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung in Wien führt. Dass sich die WTO überhaupt auf mehrere Abkommen einigen konnte, bewertete Felbermayr positiv.