MISSION, Texas, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Nordamerika stellt etwa 25 % des weltweiten Verbrauchermarkts dar, und der Interstate 69-Korridor, der die Vereinigten Staaten von Norden nach Süden halbiert und mit Kanada und Mexiko verbindet, ist eine der Hauptadern der Lieferkette. Viele der größten Industriezentren Nordamerikas befinden sich entlang dieser Route und wichtige internationale Kreuzungen laufen auf diese nordamerikanische Versorgungskettenarterie zu. COSTEP hat kürzlich die Anzahl der Lkw-Überfahrten 2019, 2020 und 2021 an den Grenzen zwischen den USA und Kanada sowie zwischen den USA und Mexiko analysiert. Die von den USA und Kanada analysierten Eintrittspunkte des I-69-Korridors umfassen Detroit und Port Huron in Michigan sowie die Buffalo-Niagara-Fälle im Bundesstaat New York. Die Eintrittspunkte des I-69-Korridors an der US-mexikanischen Grenze waren Laredo, Hidalgo/Pharr, Brownsville, Progreso, Rio Grande City und Roma, alle in der Region Rio South Texas.

Im Jahr 2019 verzeichnete die Region Michigan/New York State 3.254.623 eingehende LKW-Überfahrten, während die Region Rio South Texas 3.412.118 verzeichnete, was beide zu den verkehrsreichsten internationalen LKW-Handelsregionen an ihren jeweiligen Grenzen macht. Der Unterschied war mit 157.485 Lkw bzw. 4,8 % nur gering. Der Ausbruch der Pandemie wirkte sich 2020 negativ auf den Handel aus, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. In den Bundesstaaten Michigan/New York gingen die Lkw-Überfahrten 2020 deutlich zurück, auf 2.917.738. Die Lkw-Überfahrten in der Region Rio South Texas im Jahr 2020 beliefen sich auf 3.387.816, was bedeutet, dass der Rückgang viel geringer war und der Unterschied zwischen den beiden Regionen auf 470.078 Lkw oder 16,1 % zu Gunsten von Rio South Texas anstieg. Als sich die nordamerikanische Wirtschaft im Jahr 2021 erholte, zeigte sich in beiden Regionen Wiederbelebung der Aktivität, wobei die Bundesstaaten Michigan/New York 3.147.251 Lkw-Überfahrten verzeichnete und die Gesamtzahl von Rio South Texas auf 3.739.519 stieg. Diese Zahlen spiegeln jedoch auch eine weiter wachsende Lücke von 592.268 Lkw oder 18,8 % zugunsten von Rio South Texas wider.

Ein direkter Vergleich der Zahlen von 2021 mit 2019 zeigt, dass die Bundesstaaten Michigan/New York im Jahr 2021 immer noch 107.372 Lkw oder -3,3 % weniger verzeichneten als 2019. Im Gegensatz dazu lag Rio South Texas im Jahr 2021 um 327.401 Lkw bzw. 9,6 % über den Zahlen von 2019 und platzierte die Region Rio South Texas direkt im Herzen der nordamerikanischen Lieferkette.

Wenn Sie in Nordamerika für Nordamerika produzieren möchten, informieren Sie sich, was Rio South Texas zu bieten hat. Unser Team von COSTEP hilft Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns unter www.costep.org oder folgen Sie uns unter @COSTEP, um mehr zu erfahren.

