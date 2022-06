WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag ein wenig tiefer beendet. Vorangegangen war ein starker Handelstag, an dem der heimische Leitindex ATX weit über zwei Prozent im Plus lag - bevor er sämtliche Verlaufsgewinne im letzten Handelsviertel einbüßte - belastet von einer schwächelnden Wall Street. Der ATX schloss um 0,07 Prozent leichter auf 3011,96 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,06 Prozent auf 1524,86 Zähler nach.

Schon am Donnerstag war es in Wien abwärts gegangen - eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz hatte an den Börsen weltweit für trübe Marktstimmung gesorgt.