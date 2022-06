Risen Energy wird im zweiten Jahr in Folge von PVEL als "Top Performer" ausgezeichnet

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd (Shenzhen: 300118), ein

führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen im zweiten Jahr in Folge in der PV Evolution Lab's

(PVEL) 2022 PV Module Reliability Scorecard für seine herausragende

Produktzuverlässigkeit und -leistung als "Top Performer" ausgezeichnet wurde.



Die Rankings basieren auf den Leistungs- und Zuverlässigkeitsdaten des PVEL PV

Module Product Qualification Program, einer Reihe von Labor- und Feldtests, die

als Grundlage für Beschaffungs- und Investitionsentscheidungen im

Solarenergiemarkt dienen.





Tristan Erion-Lorico, Leiter des Geschäftsbereichs PV-Module bei PVEL, sagte:"Jedes Jahr nehmen über 100 Hersteller und viele Hunderte von Produkttypen ander PVEL-Rangliste teil, und nur einige wenige ausgewählte Hersteller schaffenes bis zur endgültigen Anerkennung als Top-Performer. Wir freuen uns, den Namenvon Risen Energy erneut auf der Liste zu sehen, und wir hoffen aufrichtig, dasswir in Zukunft weitere neue Risen-Produkte testen können, da das Unternehmenständig Innovationen entwickelt."B Veerraju Chaudary, Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) von Risen Energy,sagte: "Zuverlässigkeit und Innovation sind in der DNA von Risen verankert. Wirfinden immer wieder neue Wege, um die Bedürfnisse unserer Kunden nachhochwertigen, langlebigen und wirtschaftlichen Energielösungen zu erfüllen. Sobietet beispielsweise unser neu auf den Markt gebrachtes Produkt Hyper-ion, dasdie hochmoderne HJT-Technologie nutzt, mit einer Leistung von mehr als 700 Wppro Modul die beste Wahl für Kunden, die eine höhere Leistung bei niedrigerenSystemkosten und Stromgestehungskosten erwarten. Wir können es kaum erwarten,dass sie im nächsten Jahr in die Liste der Top-Performer aufgenommen wird""Risen konzentriert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten darauf, die Welt mitqualitativ hochwertigen und kostengünstigen PV-Modulprodukten zu versorgen. Wirhaben eine Reihe von Entwicklungen im Bereich der technologischen Innovationgemacht. Unsere Produkte der Titan-Serie, die mehr Strom erzeugen und einenhöheren Wirkungsgrad aufweisen, haben seit ihrer Markteinführung großeAnerkennung auf dem Markt gefunden", sagte Danny Song, Produktdirektor von RisenEnergy. "Nun ist es ermutigend zu sehen, dass unser fortschrittlichestechnisches Know-how auch von einer renommierten, maßgeblichen dritten Parteianerkannt wird."Über RisenRisen Energy ist ein weltweit führender, mit "AAA" bewerteter Tier-1-Herstellervon Hochleistungs-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für dieStromerzeugung. Das 1986 gegründete und 2010 börsennotierte Unternehmen schafftMehrwert für seine Kunden weltweit und hat in China, Brasilien, Indien, Vietnam,Australien und anderen 50 Ländern und Regionen einen beachtlichen Marktanteilgewonnen. Mit einer jährlichen Modulkapazität von 30 GW und 22 Subventionen fürglobale Unternehmensnetzwerke bietet Risen Energy seinen Kunden in den BereichenEnergieversorgung, Gewerbe und Haushalte hervorragende Dienstleistungen undlangfristige Partnerschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitteunsere Website: http://www.risenenergy.com/Über PV Evolution Labs (PVEL)PVEL ist das führende unabhängige Labor für die nachgelagerte Solar- undEnergiespeicherindustrie und Mitglied der Kiwa-Gruppe. Als Pionier derBankability-Tests hat PVEL mehr als ein Jahrzehnt an gemessenenZuverlässigkeits- und Leistungsdaten für PV- und Speicheranlagen gesammelt.Heute bietet PVEL Entwicklern, Investoren und Anlageneigentümern eine Reihe vontechnischen Dienstleistungen zur Risikominderung, Optimierung der Finanzierungund Verbesserung der Systemleistung über den gesamten Lebenszyklus des Projektsan. PVELs richtungsweisende Produktqualifizierungsprogramme für PV-Module,Wechselrichter und Energiespeichersysteme verbinden Hersteller mit einemglobalen Netzwerk von mehr als 400 nachgelagerten Partnern, die eine jährlicheKaufkraft von mehr als 30 Gigawatt repräsentieren. Erfahren Sie, wie PVEL Datenzur Geltung bringt unter https://www.pvel.com/ .Pressekontakt:Risen Energy Co.,Ltd,Chaudary@risenenergy.com; Tina Feng,+86-57459953077,tina@risenenergy.com