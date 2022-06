Die Aktienmärkte waren zuletzt stark unter Druck und sind massiv überverkauft - aber nun dürfte eine Gegenbewegung starten, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in den USA sowohl die Inflation als auch die Zins-Erwartung auf einem Peak sind. Dabei ist die US-Notenbank Fed der perfekte Kontraindikator: viel zu lange unterschätzte sie die Inflation, nun überschätzt sie die Teuerung und schraubt daher ihre Zins-Erwartung zu hoch. Den Märkten aber beginnt zu dämmern, dass eine Rezession vor der Tür steht - und die Fed also den Zins gar nicht so srark anheben kann oder muß, weil die Rezession die Nachfrage dämpft und so die Inflation mildert. Ergo: Erholung der Aktienmärkte wahrscheinlich, dazu sinkende Renditen, sinkener Ölpreis, mit einem Wort: was zuletzt gestiegen ist, fällt - und umgekehrt..

Hinweise aus Video:

1. EZB erhöht Zinsen – sonst geht der EURO in die Binsen..!

2. Top-Experten: Warum Inflation und Zinsen noch weiter ansteigen

Das Video "Aktienmärkte: Gegenbewegung voraus - Peak Inflation, Peak Zins-Erwartung!" sehen Sie hier..