Investitionen in Offshore-Bohrungen standen in den letzten Jahren nicht sehr hoch im Kurs. Firmen aus dem Sektor Offshore-Öldienstleistungen – also die Schaufelhersteller der großen Ölproduzenten – litten und machten schlapp.

Jetzt sieht es aber anders aus. Es könnte in diesem Sektor der Ölindustrie eine günstige Gelegenheit für Renditejäger entstehen. Einige Spezialfirmen könnten vor allem mittel- und langfristig hohe Renditen einfahren. Diese Unternehmen befinden sich vor dem möglichen Boom bereits in einer guten Ausgangslage, weil sie aus der Vergangenheit gelernt haben.