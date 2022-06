Innocan Pharma meldet Einreichung der PCT-Patentanmeldung für Vaginalatrophie-Therapie

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (17. Juni 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 12. Juni 2022 eine neue PCT-Patentanmeldung mit dem Titel „Compositions for Treatment of Vaginal Atrophy“ eingereicht hat, in der die Priorität eines vorläufigen US-Patents beansprucht wird. Vaginalatrophie ist eine Krankheit, die mit dem Verlust von Feuchtigkeit sowie der Verdünnung und der Entzündung der Scheidenwände einhergeht, was mit einer Abnahme des Östrogenspiegels bei Frauen, oft aufgrund der Wechseljahre, in Zusammenhang steht. Diese PCT-Anmeldung legte Zusammensetzungen offen, die zur Linderung von Vaginaltrockenheit und Vaginalatrophie angewendet werden können.