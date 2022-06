Déjà-vu 2012, Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Für die Finanzmärkte ist es eine heftige Woche mit deutlichen

Marktreaktionen gewesen. Die Fed erhöht den Leitzins im Kampf gegen die

Inflation in einem Ausmaß, wie es seit dem vorigen Jahrhundert nicht mehr

gesehen wurde - weit weg also von den Trippelschritten, die man in den

vergangenen 28 Jahre gewohnt war. Auch die SNB hob den Leitzins an, und die BoE

tat es ihr gleich. Die EZB kam hingegen zu einer Sondersitzung zusammen, um den

Ausverkauf an den Staatsanleihemärkten - und vermutlich nicht nur dort - zu

beraten.



Klar, dass den europäischen Währungshütern diese Entwicklung Sorgenfalten auf

die Stirn treibt. Die zehnjährige Bundrendite hat sich in den vergangenen Wochen

erst nicht nur der 1-Prozent-Marke genähert und sie auch übersprungen, sie ist

nun in Richtung 2 Prozent unterwegs. Das allein mag ja noch nicht so schlimm

sein, ist doch auch zu be­ob­achten, dass sicherere Staatspapiere der Eurozone

bei höheren Renditeniveaus auch wieder Käufer zu Investments ermuntern. Das

bremst Renditeanstiege wieder ab. Aber auch in der Eurozonenperipherie klettern

die Renditen der Staatsbonds der betreffenden Länder weiter: So etwa bei Italien

- hier wurde die 4-Prozent-Marke zwischenzeitlich schon wieder überschritten.

Aber auch bei Spanien, Portugal und Griechenland haben sich die Sätze im

zehnjährigen Bereich seit Wochen von ihren Böden abgesetzt. Vorbei also die

Zeiten für die schwächeren Länder, in denen sie die Gelder am Markt für nichts

oder noch mit Parkgebühr hinterhergeschmissen bekamen. Schuldenmachen zum Null-

oder Negativtarif ad acta.