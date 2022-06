Huawei Digital Power präsentiert auf dem Energiegipfel 2022 grüne Technologielösungen für ein kohlenstoffarmes Europa

Bis zum 31. Dezember 2021 hat Huawei Digital Power in Europa seinen Kunden geholfen, 84,2 Milliarden kWh Ökostrom zu erzeugen, 2,3 Milliarden kWh Strom einzusparen und die CO2-Emissionen um 23,8 Millionen Tonnen zu reduzieren, was der Pflanzung von 32 Millionen Bäumen entspricht.

„Huawei Digital Power setzt sich für den Aufbau einer grünen Energieinfrastruktur ein, die grüne Netzwerkenergie, grüne Rechenzentren, grüne Energie überall und grünen Transport umfasst. Mit grüner Stromerzeugung, effizienter Stromnutzung und intelligenten Netzmanagementsystemen können wir in allen Szenarien einen niedrigen Kohlenstoffausstoß erreichen und aktiv zu den europäischen Zielen der Kohlenstoffneutralität beitragen. Wir glauben fest an die Technologie für eine bessere, grünere Zukunft", sagte Michel Fraisse, CTO & VP Huawei Digital Power Europe.

BRÜSSEL, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Eurelectric lud zu einem der wichtigsten Gipfeltreffen in Bezug auf die Erzeugung, Lieferung und Verteilung von Strom ein, dem Power Summit 2022, der am 15. und 16. Juni im Gare Maritime in Brüssel, Belgien, stattfand. Auf der Veranstaltung teilte Huawei Digital Power sein Engagement, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten, um die Energiewende in Europa zu beschleunigen, indem das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vorangetrieben, eine grüne IKT-Infrastruktur aufgebaut und die Elektrifizierung des Verkehrssektors gefördert wird.

