NFT Tech meldet Einführung einer Play 2 Earn-Gaming-Plattform

Die Plattform, die im Sommer in vollem Umfang an den Start gehen soll, löst das Problem der Auffindbarkeit beim Gaming: Sie wird es den Spielern ermöglichen, mehrere P2E-Spiele auf einmal zu finden und zu spielen, und liefert Live-Feedback zu den Spielen, welche die höchsten Erträge erzielen. Die Plattform bietet außerdem neue Spiele, Events innerhalb dieser Spiele und Statistiken, die die Nutzer bei der Auswahl des Spiels nach folgenden Kriterien unterstützen: erforderlicher Aufwand, Popularität und Volatilität der Währung innerhalb des Spiels.

„Das Projekt GOAT Guild verbesserte die Fähigkeit von NFT Tech zu verstehen, was die Spieler brauchen, um ihr Einkommen zu maximieren“, sagte Wayne Lloyd, der Executive Chairman von NFT Tech. „Die Einführung dieser Plattform noch in diesem Sommer versetzt uns in die Lage, von der großen Gaming-Saison zu profitieren, die im vierten Quartal bevorsteht, zumal wir in der jüngsten Vergangenheit beobachten konnten, dass die Gaming-Branche während einer Konjunkturflaute resilienter ist. In einer Rezession bieten Videospiele eine wertvolle Quelle der Unterhaltung, da die Menschen den Gürtel enger schnallen müssen und weniger ausgehen.“

Die P2E-Gaming-Branche bietet auf Anhieb große Ertragschancen, wobei die zehn beliebtesten Spiele zusammen eine Spielergemeinde von knapp unter 5 Millionen auf sich vereinen. Führende Spiele wie Axie verfügen über eine Marktkapitalisierung von ca. US$ 4 Milliarden und haben eine monatliche Spielergemeinde von 700.000. Um dies im Hinblick auf das Wachstumspotential von P2E richtig einordnen zu können: Call of Duty von Activision hatte im November 2020 über 110 Millionen aktive Spieler monatlich.