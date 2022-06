KEENON Robotics übertrifft Marktanteil und Wachstum

SHANGHAI, 18. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das Marktforschungsinstitut IDC (International Data Corporation) hat in seinem jüngsten Bericht „Market Share of Commercial Service Robots in China Catering Industry" KEENON Robotics sowohl beim Marktanteil als auch beim Wachstum von Chinas kommerziellen Servicerobotern für das Gaststättengewerbe im Jahr 2021 an die Spitze der Liste gesetzt. Mit einer Wachstumsrate von 153,4 % liegt das Unternehmen an der Spitze der Branche und hat einen Marktanteil von 48,6 %, der fast doppelt so hoch ist wie der des zweitgrößten Unternehmens.

„Die Nachfrage nach Servicerobotern, wie z.B. Lieferrobotern, steigt in vielen Branchen, insbesondere in der Gastronomie, deutlich an", berichtet IDC. „Das Gaststättengewerbe hat sich zu einer der reifsten Branchen für den Einsatz von kommerziellen Servicerobotern entwickelt, wobei der Markt in den letzten zwei Jahren einen rasanten Wachstumstrend verzeichnete. Im Jahr 2021 wird der Gesamtmarkt für kommerzielle Serviceroboter in der chinesischen Gastronomie 84 Millionen US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von mehr als 110 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht - das ist ein bedeutendes Wachstum."