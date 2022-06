GNRICH kündigt seltene Relikte an, die in einem königlichen Palast ausgegraben wurden und das Geheimnis der Silla Lebensweise enträtseln

Gyeongju, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Gyeongju National Research Institute

of Cultural Heritage (GNRICH) gab am 15. Juni bekannt, dass nach Beginn der

Ausgrabungsarbeiten in Silla Wolseong in Zusammenarbeit mit der

Nachrichtenagentur Yonhap eine Reihe von Artikeln mit dem Titel

"Wiederentdeckung von Silla" veröffentlicht wird. Nach Angaben eines Beamten des

Instituts werden die Artikel insgesamt 10 Mal veröffentlicht.



In Wolseong in Gyeongju, einer königlichen Palastanlage, die eine tausendjährige

Geschichte der Silla beherbergt, wurden nacheinander seltene Relikte

ausgegraben, die die Lebensweise des Silla-Volkes belegen und in der

Geschichtswissenschaft große Beachtung finden. Dem Gyeongju National Research

Institute of Cultural Heritage ist es zu verdanken, dass seit 2014 umfangreiche

Ausgrabungsarbeiten durchgeführt und ein Forschungsteam zusammengestellt wurde,

das das Innere des Wolseong-Königspalastes und den Haeja (einen Teich, der den

Palast umgibt) untersucht.