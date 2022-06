Wirtschaft Draghi-Berater sieht kein "spezifisches Italien-Problem"

Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der Ökonom Francesco Giavazzi, der als einflussreichster Berater des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi gilt, ist Zweifeln an der finanzpolitischen Solidität Italiens entgegengetreten. Die Lage Italiens sei heute nicht mit der bei früheren Krisen zu vergleichen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Die Regierung Draghi verfolge ein konsequentes Reformprogramm, das hohe Milliarden-Investitionen im Rahmen des Europäischen Wiederaufbauprogrammes sichere. Die italienischen Risikoaufschläge ("Spread"), verglichen mit deutschen zehnjährigen Bundesanleihen, seien in den letzten Tagen auch nur so stark gestiegen wie alle öffentlichen und privaten Anleihen, die wie Italien ein BBB-Rating hätten. "Es gab nichts Spezifisches für Italien, außer - wie wir wissen - die Tatsache, dass wir hohe Schulden haben", sagte Giavazzi.