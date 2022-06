Verjüngt und weiblicher / Zooverband wählt neue Führungsmannschaft (FOTO)

Berlin/Krefeld (ots) - Mit der Wahl eines neuen Vorstandes ist die Jahrestagung

des Verbandes der Zoologischen Gärten gestern zu Ende gegangen. Dabei haben sich

die Mitglieder, die aus dem gesamten deutschsprachigen Raum für drei Tage in

Krefeld zusammengekommen waren, für eine jüngere und weiblichere

Führungsmannschaft ausgesprochen.



Neben Präsident Jörg Junhold, als Zoodirektor in Leipzig aktiv, und

Vizepräsident Dag Encke, der den Tiergarten Nürnberg leitet, war auch Schwerins

Zoodirektor Tim Schikora als Schatzmeister für eine weitere Wahlperiode von drei

Jahren angetreten. Die Mitglieder wählten das Trio an der Spitze mit

überwältigender Mehrheit. "Die zoologischen Gärten im deutschsprachigen Raum

gehören mit jährlich 45 Millionen Besuchern zu den beliebtesten Kultur- und

Freizeiteinrichtungen. In den kommenden Jahren wollen wir unsere Arbeit für den

Artenschutz, den Bildungsauftrag beim Erhalt der biologischen Vielfalt und die

Forschungsarbeit weiter intensivieren", sagte Präsident Junhold nach der Wahl zu

den Plänen für die kommenden drei Jahre. "Dafür haben wir ein hervorragend

aufgestelltes Führungsteam und eine professionelle Geschäftsstelle in Berlin."