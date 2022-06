Innovative Unternehmen teilen ihre Vision für die Zukunft des Planeten

London (ots/PRNewswire) - - In einer unsicheren Welt erforscht die Kampagne

"Vision 2045" der TBD Media Group die Strategien der Unternehmen, die die Welt

von morgen gestalten



Die Innovation treibt den Wandel mit hohem Tempo voran. In einer Welt, die von

Kovid, Konflikten und Klimawandel geprägt ist, kann es schwierig sein zu

erraten, was im nächsten Monat passieren wird, geschweige denn, einen Blick auf

die Mitte des 21. Die Zukunft liegt in den Händen von Innovatoren, Finanziers

und Vordenkern, die eine Vision für die Zukunft haben. Was für eine Welt

schaffen sie?