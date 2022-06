FDP-Fraktionschef will Bericht für neue Corona-Regeln abwarten

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um neue Corona-Schutzmaßnahmen angesichts der steigenden Infektionszahlen will FDP-Fraktionschef Christian Dürr einen Expertenbericht abwarten. "Es wäre Quatsch, wenn die Politik jetzt Schutzmaßnahmen beschließt, bevor die überparteilichen Experten-Empfehlungen vorliegen", sagte Dürr dem "Tagesspiegel" (Sonntag). Nur weil eine Maßnahme gut klinge, müsse sie nicht wirksam sein, gab Dürr zu bedenken. "Wir können Grundrechtseinschränkungen nicht aus Jux und Tollerei beschließen."

