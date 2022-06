Global Mobility Call wird zum Eckpfeiler für Unternehmen und Regierungen, um die zukünftige nachhaltige Mobilität zu gestalten

Paris (ots/PRNewswire) - Die erste Ausgabe des Global Mobility Call , dem von

IFEMA MADRID und Smobhub organisierten Weltkongress für nachhaltige Mobilität,

endete heute mit einem großen Impuls für eine nachhaltigere, effizientere und

integrative Mobilität und mit der Konsolidierung des neuen Ökosystems der

institutionellen und geschäftlichen Akteure der neuen Mobilität.



Der Global Mobility Call brachte mehr als 4.500 Teilnehmer vor Ort und 13.000

Online-Teilnehmer aus 40 Ländern zusammen, die sich das Live-Programm mehr als

1,3 Millionen Mal ansahen. Darüber hinaus haben 250 Journalisten über die mehr

als 100 sektorübergreifenden Dialoge berichtet, bei denen über 300

Podiumsteilnehmer, Vertreter des öffentlichen und privaten Sektors, Unternehmer,

Akademiker und Experten Vorschläge, Ideen, Berichte und Überlegungen zu den

rasanten Veränderungsprozessen in der Mobilität vorgelegt haben.





Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen gehörte die Notwendigkeit, nationale undinternationale Projekte durchzuführen, die die Digitalisierung, dieDekarbonisierung, die Konnektivität, den intermodalen und multimodalen Verkehr,den industriellen Wandel, die Stadtgestaltung, die Verbesserung des ländlichenVerkehrs, die Finanzierung und professionelle Dienstleistungen fördern.Der spanische Ministerpräsident, Pedro Sánchez , schloss den Global MobilityCall mit den Worten, dass dieses Forum "das beste Beispiel für dieWiderstandsfähigkeit, den Ehrgeiz zur Transformation, die unerlässlicheKooperation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die Stärke derUnternehmen und der spanischen Gesellschaft als Ganzes ist. Sowohl der privateals auch der öffentliche Sektor teilen eine besondere Fähigkeit, sichSchwierigkeiten zu stellen und sich an neue Szenarien anzupassen."Er betonte, dass die durch den Krieg hervorgerufenen Unsicherheiten dienachhaltige Mobilitätstransformation "nicht verzögern sollten".Zum Abschluss der Veranstaltung erklärte der Präsident des Exekutivkomitees derIFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos , dass diese Tage auf dem GlobalMobility Call "die Inspiration und die Schlüssel für den Einstieg in einGeschäft enormen Ausmaßes gezeigt haben, für das es vorrangig um den Zugang zuRückgewinnungsmitteln geht", während die Veranstaltung "Inhalte undprofessionelles Networking hervorgebracht hat, die sich in einem echten Schubfür nachhaltige Mobilität niederschlagen werden"."Wir müssen die umfangreichen Inhalte und Kontakte von höchstem Interesseverarbeiten, die in diesen Tagen entstanden sind. Es wird unsere Aufgabe sein,dieses wichtige Erbe zu organisieren und den verschiedenen Sektoren und den