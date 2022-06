BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hält nicht viel von Vorschlägen, angesichts drohender Energieengpässe die Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland zu verlängern. "Die Fachleute sagen uns: Das wird nicht funktionieren", sagte Scholz in einem Interview mit dem "Münchner Merkur" (Montag). Der Atomausstieg sei lange beschlossen. Brennelemente und die nötigen Wartungsintervalle der Anlagen seien genau darauf abgestimmt. So reichten die Brennstäbe noch bis zum Ende des Jahres. Neue zu besorgen, würde mindestens 12 bis 18 Monate dauern, betonte Scholz.

"Ich befürworte den Ausstieg aus der Atomenergie aus vollem Herzen. Gleichwohl: Wenn es problemlos möglich wäre, die Laufzeit um ein oder zwei Jahre zu verlängern, würde sich jetzt wohl kaum jemand dagegen stellen", sagte Scholz der Zeitung. Das sei aber eben nicht der Fall.