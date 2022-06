"Kulturminister Olexander Tkatschenko beharrt immer noch darauf, die Austragung des Gesangswettbewerbs in der Ukraine soll ein starkes Signal für die Welt sein. Doch diesem Signal die Sicherheit Tausender Künstler und Besucher unterzuordnen, wäre verantwortungslos - wenn denn überhaupt welche kommen würden. Daher ist die Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion richtig. Es war höchstens ein Fehler, eine Austragung in einem vom Krieg betroffenen Land nicht von vornherein auszuschließen und falsche Hoffnungen zu wecken. Gerade der ESC, der sich für Toleranz und Vielfalt einsetzt, wäre für Russland ein ideales Angriffsziel."/ra/DP/men

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Neue Presse" zur Absage ESC in der Ukraine:

Pressestimme 'Frankfurter Neue Presse' zu Absage ESC in der Ukraine

