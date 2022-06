EU-Handelskammer legt Jahresumfrage für China vor

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der strengen Corona-Maßnahmen in China veröffentlicht die Pekinger EU-Handelskammer am Montag ihre jährliche Umfrage zum Geschäftsklima. Europäische Unternehmen, die in China aktiv sind, haben in den vergangenen Monaten unter massiven Einschränkungen gelitten. Die chinesische Wirtschaft war wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in der ersten Jahreshälfte unter Druck geraten. Viele Millionen Menschen waren von Ausgangssperren betroffen. Die wichtige Wirtschaftsmetropole Shanghai befand sich seit Anfang April für zwei Monate in einem Komplett-Lockdown./jpt/DP/men