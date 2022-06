Vom 26. bis 28. Juni kommen in Schloss Elmau in Bayern die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten zusammen (G7). Am Montag ist in Berlin ein Treffen führender Wirtschafts- und Industrieverbände der G7-Staaten, auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

"Wir brauchen beim Klimaschutz internationale Allianzen", so Adrian. "Sonst können wir hier keine nachhaltigen Fortschritte erzielen. Verlagerungen von Produktionsstandorten zu Lasten sowohl des Klimaschutzes als auch der europäischen Wirtschaft könnten die Folge sein." Adrian sagte weiter: "Isolierte europäische oder gar nationale Regelungen bergen für die vielen weltweit tätigen deutschen Unternehmen die Gefahr von Wettbewerbsnachteilen."/hoe/DP/stk