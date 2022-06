Arcadia Minerals hat für sein Tantal-Projekt Swanson in Namibia eine offizielle Abbaulizenz sowie das nötige Umweltzertifikat von den zuständigen Behörden erhalten. Damit gelingt der nächste wichtige Schritt zum Bau der ersten eigenen Mine des australischen Unternehmens.

Genehmigungsverfahren in der Bergbauindustrie sind ein Kapitel für sich. Je nach Land und Region kann es sehr schnell gehen, lange dauern oder an landestypischen Hindernissen scheitern. Wichtig ist für Unternehmen, dass man einen vorhersehbaren Weg beschreiten kann, um die Erlaubnis für die Exploration oder den Abbau von Metallen auf einer Liegenschaft zu erhalten. Im besten Fall existiert ein wohl definierter Mining-Code, der alle Regulierungen umfasst. Unter den afrikanischen Ländern zählt Namibia zu den Ländern, die in Fragen der wirtschaftlichen Freiheit und der Regulierung des Bergbaus weiter vorne landen, wie die jährliche Bewertung durch das Fraser Institute zeigt. Dies macht das Land im Südwesten des Kontinents für Investoren attraktiv.

Arcadia Minerals hat in dieser Hinsicht von den bergbaufreundlichen Bedingungen im Land profitiert. Das australische Unternehmen erhielt nun von den zuständigen Behörden die Genehmigung, Metalle auf seinem Swanson-Projekt abzubauen. Arcadia hatte den Antrag dazu vor rund zwei Jahren gestellt. Die Erlaubnis gilt für einen Zeitraum von 15 Jahren; vom 19. Mai 2022 bis zum 18. Mai 2037. Mit der Genehmigung durch das Ministerium für Bergbau und Energie wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht, denn ohne Genehmigung würde sich das ganze Projekt verzögern oder wäre gar hinfällig.

Im Zuge dessen hat die Firma auch das Environmental Clearence Certificate erhalten, was einer Art Unbedenklichkeitserklärung in Sachen Umweltschutz gleichkommt. Hierzu hatte Arcadia Minerals für die geplante Mine einen Umweltbericht sowie einen entsprechenden Management-Plan eingereicht. Dies ist auch im Hinblick auf ESG-Kriterien für Anleger relevant, da diese sozialen, umweltbezogenen sowie Governance-Aspekte bei der Investmententscheidung von institutionellen Investoren ein immer größer werdendes Gewicht erhalten.