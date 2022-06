Voyager Digital unterzeichnet Term Sheet über 200 Millionen US-Dollar und 15.000 BTC revolvierende Kreditlinie mit Alameda Research

NEW YORK, 17. Juni 2022 – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF ) (FWB: UCD2) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Alameda Research ein unverbindliches Term Sheet unterzeichnet hat, um eine revolvierende Kreditlinie zu sichern, die Voyager Zugang zu weiterem Kapital verschafft. Das Unternehmen hat dieses Term Sheet in Anbetracht der aktuellen Bedingungen auf dem Kryptomarkt angestrebt. Die Erlöse aus der Kreditfazilität sollen angesichts der aktuellen Marktvolatilität zur Sicherung von Kundenvermögen verwendet werden, falls entsprechender Bedarf besteht. Voyager arrangiert diese Fazilität, um seine Kunden besser bedienen und schützen zu können.

„Die heutigen Maßnahmen geben Voyager mehr Flexibilität, um die aktuellen Marktbedingungen abzufedern, und stärken gleichzeitig unsere Beziehung zu einem der Branchenführer“, so Stephen Ehrlich, Chief Executive Officer von Voyager. „Der Schutz des Kundenvermögens hat für uns stets oberste Priorität, und ein kontinuierliches, umsichtiges Risikomanagement sowie eine starke Bilanz sind zwei Möglichkeiten, wie wir diese Priorität weiterhin unter Beweis stellen können.“

Das Term Sheet mit Alameda Research sieht revolvierende Kreditfazilitäten mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 und einem jährlichen Zinssatz von 5 % vor, der bei Fälligkeit zahlbar ist. Bei der ersten Kreditlinie handelt es sich um eine Cash/USDC-basierte Kreditfazilität mit einem Gesamtnennbetrag von 200 Millionen USD. Die zweite revolvierende Kreditlinie beläuft sich auf 15.000 Bitcoin (BTC). Die Kreditfazilitäten werden von Voyager nur in Anspruch genommen, wenn dies zur Sicherung des Kundenvermögens erforderlich ist. Zusätzlich zu den Mitteln, die im Rahmen der Kreditfazilitäten verfügbar sind, hat Voyager mehr als 200 Millionen USD in seiner Bilanz.

Voyager und Alameda arbeiten an der Ausfertigung der endgültigen Dokumentation, die in den kommenden Tagen abgeschlossen sein soll.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital, LLC, die US-Tochtergesellschaft von Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), ist eine Kryptowährungsplattform in den Vereinigten Staaten, die 2018 gegründet wurde, um größere Auswahl, Transparenz und Kosteneffizienz auf den Markt zu bringen. Voyager bietet eine sichere Möglichkeit, um mit mehr als 100 verschiedenen Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln. Über seine Tochtergesellschaft Coinify ApS bietet Voyager Krypto-Zahlungslösungen für Verbraucher und Händler in aller Welt an. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://www.investvoyager.com.