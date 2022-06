Jetzt ist es wirklich soweit! Nach einer jahrelangen Pause und einigen weiteren Verzögerungen hat Tembo Gold (TSXV TEM / WKN A2P9RS) nun die ersten Bohrungen auf seinem gleichnamigen Projekt im Goldfeld Lake Victoria von Tansania begonnen!



Die Diamantkernbohrer konzentrieren sich zunächst auf das Ziel Ngula 1, wo das Unternehmen erst einmal mit vier Bohrlöchern plant, die eine Gesamtlänge von rund 970 Metern haben sollen. Dabei zielt man auf Bereiche ab, in denen frühere Bohrungen teilweise sehr hohe Goldvererzung nachgewiesen hatten. Tembo will so die strukturellen Kontrollen des Gebiets definieren, um weitere, zielgerichtete Bohrungen in der Tiefe und im Streichen zu ermöglichen. Insgesamt will Tembo in der Saison 2022 dann 7.000 Meter bohren.

Conico plant ab Juli 5.000 Meter Bohrungen auf Joint Venture-Projekt Mt. Thirsty

Nach der spektakulären Palladium-Platin-Gold-Kupfer-Nickel-Entdeckung durch den Nachbarn Galileo Mining Ltd (ASX: GAL) am 11. Mai 2022 nur 200 Meter entfernt von der Grundstücksgrenze des Mt. Thirsty Joint-Venture Gebiets (MTJV) in Westaustralien planen die 50/50 JV-Partner Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) und Greenstone Resources (ASX: GSR) schon in diesem Sommer 5.000 Meter an Diamant- und Rückspülbohrungen auf dem Projekt. Mt. Thirsty liegt nur 16 Kilometer nord-nordwestlich von Norseman, Westaustralien.

Nevada-Lithiumexplorer Usha Resources schließt überzeichnete Finanzierung über 2,8 Mio. CAD ab

Parallel zur jüngsten Akquisition des Lithium-Sole Projekts „Jackpot Lake“ nur 35 km nordöstlich von Las Vegas, hat Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; FRA: JO0) eine überzeichnete Finanzierung über 2.895.401 CAD abgeschlossen. Die Platzierung erfolgte seit Anfang April in vier Tranchen jeweils zu einem Preis von 0,30 CAD pro Aktieneinheit. Mit der gut gefüllten Kasse will Usha jetzt die Exploration auf dem Lithium-Sole Projekt aggressiv vorantreiben und im besten Fall noch in diesem Jahr eine erste Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard vorlegen.

Nova Minerals nimmt Bohrungen wieder auf

Im vergangenen September ließ ein spektakulärer Bohrerfolg die Anleger aufhorchen, denn Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) hatte im nördlichen Teil der RPM-Zone des Estelle Goldprojekts in Alaska eine Erkundungsbohrung niedergebracht und war dabei auf einen Abschnitt von 132 Meter Länge mit einem Goldgehalt von 10,1 g/t gestoßen. Nova Minerals nimmt Bohrungen wieder auf. Westlich dieses Bohrlochs werden nun weitere Bohrungen durchgeführt werden. Sie dienen dazu, die RPM-Zone weiter aufzuwerten und die hier bereits definierte Ressource deutlich zu erhöhen.

Fancamp meldet bis zu 3,30 % Kupfer über 3,15 Meter vom VMS-Projekt Clinton in Quebec

Mit sechs Winterbohrlöchern, die von Februar bis März auf dem fortgeschrittenen Kupfer-VMS-Projekt Clinton in Quebec gebohrt wurden, hat Fancamp Exploration Ltd. (TXSV:FNC; FRA: 3F9) die bis dato bekannten Grenzen der Mineralisierung erfolgreich erweitert. In zwei Bohrungen (CLDD-22-02 und CLDD-22-03) wurden hochgradige Kupferwerte durchteuft. Bohrloch CLDD-22-02 lieferte 3,15 m mit 3,30 % Cu und 12,64 g/t Ag, womit die historische Linse „A“ um weitere 100 Meter entlang des Streichens und bis in eine Tiefe von 50 Metern unter der Oberfläche erweitert wurde.

American Rare Earths meldet hervorragende Bohrergebnisse vom La-Paz-Projekt

Intensive Explorationsarbeiten hat American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) in diesem Frühjahr auf seinem La-Paz-Projekt im US-Bundesstaat Arizona durchgeführt. Erste Ergebnisse der dabei durchgeführten Bohrungen und Gesteinsanalysen liegen nun vor. Sie deuten auf mächtige Seltene-Erden-Mineralisierungen mit einem hohen Gehalt an hochwertigen magnetischen Seltenen-Erden-Oxiden.

Helmholtz-Forscherin bestätigt: EcoGraf Recycling-Graphit erreicht Qualität von Neuprodukt

Gute Nachrichten für das Recycling von Batterien: Öffentlich geförderte Untersuchungen des Helmholtz-Instituts für Batterieforschung in Ulm haben ergeben, dass EcoGraf HFfree™ gereinigter Graphit aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien hinsichtlich seiner elektrochemischen Leistung der Leitung von neu hergestelltem kommerziellen Batteriegraphit in Nichts nachsteht.

Sonoro Gold erweitert den geplanten Tagebau auch am östlichen Rand

Einen erfolgreichen Abschluss der vierten Phase seinen Bohrprogramms konnte Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) zu Beginn dieser Woche vermelden, denn auch die letzten sieben von insgesamt 63 Bohrlöchern durchschnitten eine signifikante Vererzung und erweitern den geplanten Tagebau auf dem Cerro-Caliche-Projekt in östlicher Richtung um einen Bereich der Abejas genannt wird.

350 Meter Gold: Sitka Gold demonstriert Kontinuität und Mächtigkeit der Blackjack Entdeckung erneut

Auch mit der vierten und letzten Bohrung aus der zurückliegenden Wintersaison demonstriert Sitka Gold (CSE:SIG; FRA:1RF) die Durchgängigkeit und Mächtigkeit der Blackjack Entdeckung auf seinem RC Projekt im Yukon. Bohrloch 25 durchteufte ab einer Tiefe von 19 Metern 349 Meter durchgängige Mineralisierung mit durchschnittlich 0,71 g/t Gold. Der Abschnitt zwischen 25 Meter und 246 Meter lieferte im Mittel sogar 1,01 g/t!

Die Neuordnung des Uranmarkts stellt eine unglaubliche Chance dar

Analysten zufolge stellt die fundamentale Neustrukturierung des weltweiten Uranangebots und der Preisfindung für das strahlende Metall eine „unglaubliche Chance“ für Produzenten und fortgeschrittene Explorer dar. Die Invasion der Ukraine durch Wladimir Putins Russland, welche die Märkte für fossile Brennstoffe insbesondere in Europa ins Chaos gestürzt hat, hat auch die Uranbranche nicht ausgespart.

Max Resource erweitert hochgradige Kupferentdeckung URU um 750 Meter Richtung Osten

Mit breiter Brust treibt Max Resource (TSX.V: MAX; OTC: MXROF; FRA: M1D2) die Erkundung auf seiner URU-Kupfer-Entdeckung im Nord-Osten von Kolumbien voran. Das Unternehmen hat gerade erst – ohne ein einziges Bohrloch – in Summe 21 Mio. CAD Kapital vom Markt eingesammelt und schon die ersten Zwischenergebnisse deuten an, dass die hochgradige Kupferentdeckung auf URU schnell an Größe gewinnt:

