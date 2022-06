Bertelsmann bildet mit Partnern neues, weltweit führendes Customer-Experience-Unternehmen

Gütersloh (ots) -



- Majorel und Sitel Group einigen sich auf Eckpunkte für möglichen Zusammenschluss

- Neues Unternehmen mit einem Pro-Forma-Umsatz von 5,4 Mrd. Euro in 2021 und mehr als 240.000 Mitarbeitenden

- Globale Präsenz in 55 Ländern

- Bertelsmann-Anteil am kombinierten Unternehmen bei rund 17 Prozent

Majorel und Sitel Group sowie ihre Hauptgesellschafter, darunter Bertelsmann, haben nicht verbindliche Eckpunkte für den geplanten Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu einem der global führenden Anbieter in der Customer-Experience-(CX)-Branche vereinbart. Das kombinierte Unternehmen hätte 2021 auf Pro-Forma-Basis einen Umsatz von 5,4 Mrd. Euro und ein EBITDA von mehr als 1,0 Mrd. Euro verzeichnet. Es würde mehr als 240.000 Mitarbeitende an über 300 Standorten in 55 Ländern beschäftigen. Majorel ist ein Venture von Bertelsmann und der Saham Group und seit September 2021 an der Euronext Amsterdam notiert. Der geplante Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Mit dem Closing wird für das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 gerechnet.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Seit seiner Gründung schreibt Majorel eine dynamische Wachstumsgeschichte, die 2021 in der erfolgreichen Platzierung von Aktien des Ventures am Kapitalmarkt Bestätigung gefunden hat. Durch den nun geplanten Zusammenschluss mit Sitel entstünde einer der Marktführer für Customer-Experience-Dienstleistungen mit globaler Präsenz und hohem Wachstumspotenzial. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern Saham, der Mulliez Familie und dem Management sowohl von Majorel als auch von Sitel. Wir werden gemeinsam die Entwicklung des neuen Unternehmens aktiv begleiten."



Moulay Mhamed Elalamy, CEO von Saham, erklärt: "Wir sind froh, seit mehr als 18 Jahren Partner von Bertelsmann zu sein und dass wir Majorel gemeinsam auf dem Weg zu einem Global Player begleitet haben. Wir freuen uns, diese Partnerschaft nun um die Familie Mulliez zu erweitern, deren Werte wir teilen. Diese Transaktion ist nicht nur wertsteigernd, sondern sie bedeutet zugleich die Verbindung zweier fantastischer Teams, die eine Unternehmenskultur gemein haben, die auf operativer Exzellenz, Empowerment und Vielfalt basiert."