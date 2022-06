Im Rahmen des Ideenwettbewerbs "e-IDentifiziere dich!" sucht OeNPAY Anwendungsmöglichkeiten von e-ID in den verschiedensten Bereichen des Alltags.



Wien (APA-ots) - Elektronische Identität kommt bereits in mehreren Branchen zum Einsatz. Mit unserem Fingerabdruck entriegeln wir Smartphones, autorisieren Zahlungen oder identifizieren uns bei Grenzkontrollen. Eine branchenübergreifende Lösung zur elektronischen Identifikation (e-ID) hat sich in Österreich noch nicht durchgesetzt. "Aktuell finden sich zahlreiche nationale und internationale, staatliche und private e-ID-Lösungen parallel am Markt. Größtenteils funktionieren diese nicht miteinander und und existieren nebeneinander mit wenig Durchdringung in der breiten Bevölkerung. Das bremst die dringend notwendige Digitalisierung auf nationaler und internationaler Ebene", so Bernhard Krick, einer der beiden Geschäftsführer der OeNPAY Financial Innovation HUB GmbH.