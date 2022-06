Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - In den letzten fünf Jahren haben nur rund ein Zehntel (12%) derknapp 2,57 Mio. kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland in eineoder mehrere Maßnahmen der energetischen Sanierung für eine Energieeinsparungihrer Betriebsstätten investiert. Doch bereits Ende 2021, also noch vor denaktuellen Energiepreissteigerungen, planten mehr als ein Drittel (37%) eine odermehrere Investitionen für Energiesparmaßnahmen in den nächsten 5 Jahren. Vorallem bei mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 MitarbeiterInnen ist dieInvestitionsbereitschaft groß. Mehr als die Hälfte (54%) sieht große Chancen inenergetischen Sanierungen, hauptsächlich um Energie zu sparen (36%) und denKlimaschutz zu unterstützen (30%). Aber auch monetäre Anreize wie die Nutzungvon staatlichen Förderungen (28%) und das allgemeine Motiv Geld zu sparen (28%)bringen die Entscheider in den KMUs dazu, Investitionen für energetischeSanierungen in Betracht zu ziehen. "Wir gehen davon aus, dass im Kontext deraktuellen Energiepreissteigerungen die Investitionsbereitschaft noch weitergestiegen ist" sagt Dr. Oliver Gaedeke, Studienleiter und Geschäftsführer derSirius Campus .Dies sind Ergebnisse aus dem aktuellen "Monitor zur Klimawende" des Forschungs-und Beratungsinstituts Sirius Campus aus Köln. In der ausführlichenMarktuntersuchung wurden im September 600 Entscheider für das Gebäudemanagementvon kleinen und mittleren Unternehmen bis 249 MitarbeiterInnen repräsentative imHerbst 2021 befragt. Die Auswertung erfolgte gemäß einerWertschöpfungsgewichtung, damit das Investitionspotenzial der wenigen mittlerenUnternehmen (2% auf Basis der Anzahl aller KMUs) gemäß ihres Umsatzes stärker indie Gesamtauswertung (37% auf Basis der Wertschöpfung aller KMUs) einfließt.Förderung der E-Mobilität und CO2-Bepreisung entfalten ihre WirkungEiner der wichtigsten Treiber für die Beschäftigung mit Energiesparmaßnahmensind Anschaffungspläne für Firmenfahrzeuge. Förderungen bei Anschaffung undBesteuerung sowie niedrigere Betriebskosten für reine E-Autos sind dabei diestärksten Motivatoren für die Entscheider in den KMUs. So plant jeweils rund einViertel der Unternehmen in den nächsten 12 Monaten vollständige Elektro-Autos(27%) oder Plug-in-Hybrid-Autos (37%) anzuschaffen. Auch andere Förderungen wiez. B. Einspeisevergütungen für Photovoltaik oder der Wasserstoff-Technologiemachen KMUs aufmerksam, sich mit den Möglichkeiten für ihre Betriebsstättenvertraut zu machen und entsprechende Planungen aufzusetzen.