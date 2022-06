Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen standen am Freitag auch unter den Eindruck der wieder gestiegenen Zins-, Inflations- und Rezessionsängste. Größere Abwärtsbewegungen blieben aber zum Wochenschluss aus. Der Dow Jones gab um 0,13 % auf 29.888 Punkte nach und rutschte damit unter die Marke von 30.000 Punkten. Auf Wochenbasis verbuchte der US-Leitindex damit ein Minus von fast 5 %. Der S&P 500 legte dagegen um 0,22 % auf 3.674 Punkte zu, während sich der Nasdaq 100 sogar um 1,24 % auf 11.265 Punkte erholte. Trotz der Kursgewinne bei S&P 500 und Nasdaq 100 zum Wochenschluss bleibt die Lage an den Märkte weiter angespannt. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. An den deutschen Börsen dürfte der Handel heute eher ruhig verlaufen. Allerdings nehmen die Sorgen wegen einer drohenden Gasknappheit zu. Am Freitag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt, Gaskraftwerke perspektivisch vom Netz nehmen zu wollen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,61 % bei 13.207 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels gab der Dax dieses Plus zum Großteil aber wieder ab. Unsere weiteren Meldungen: