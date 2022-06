Die letzte Woche war für Nasdaq und Co so schwach wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr - aber nun bahnt sich ein Short Squeeze an! Denn Nasdaq und andere Indizes sind inzwischen extrem stark überverkauft, hinzu kommt, dass Hedgefonds nun rekordhohe Short-Positioneen aufgebaut haben. Nachdem Fed-Chef Powell noch am Mittwoch bei der letzten Sitzung meinte, die US-Wirtschaft und der US-Konsument seien gut aufgestellt, hat nun Fed-Mitglied Mester gewarnt, dass das Risiko für eine Rezession sehr hoch sei. Wenn aber die US-Wirtschaft immer schwächer wird, kann die Fed nicht so stark wie geplant die Zinsen anheben - das könnte das Mantra für eine Rally werden, die aber vor allem ein vorübergehender Short-Squeeze wäre..

