Zukunft der kommunalen IT Vitako wieder Hauptpartner beim 8. Zukunftskongress Staat & Verwaltung / Vitako mit vier Veranstaltungen und Stand auf dem 8. Zukunftskongress Staat & Verwaltung (FOTO)

Berlin (ots) - Endlich wieder in Präsenz: Nach mehr als zwei Jahren Pandemie

treffen sich Experten*innen aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft

vom 20. bis 22. Juni beim "8. Zukunftskongress Staat & Verwaltung" im Berlin

Congress Center (bcc). Themen im Fokus sind die OZG-Umsetzung, Digitale

Souveränität und Cybersicherheit. Vitako beteiligt sich als Vertreter der

kommunalen IT mit einem eigenen Kommunalforum und drei Best-Practice-Foren sowie

einem Stand auf der Ebene C des bcc.



Die Auftaktveranstaltung von Vitako wird in diesem Jahr mit dem "Kommunalforum:

Digitalisierung, Automatisierung, Konsolidierung - quo vadis kommunale

Datenzentralen?" eröffnet. Worin liegt die Zukunft der kommunalen IT?, Über den

Horizont des OZG hinaus sind Themen wie Cloudifizierung, Zentralisierung und

kooperative Dezentralität auf der Tagesordnung. Diese Herausforderung und

aktuelle Entwicklungen der öffentlichen Rechenzentren diskutieren Dr. Ralf Resch

(Vitako) und seine Gäste Dr. Rolf Beyer (Vitako e.V.), Dr. Philipp Müller (AWS),

Sirko Scheffler (Databund) und Dr. Kay Ruge (Deutscher Landkreistag).