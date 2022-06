Weltflüchtlingstag Mindestens 3,3 Millionen Geflüchtete und Vertriebene in Deutschland

WIESBADEN (ots) -



- 2,3 Millionen Menschen sind aus Gründen von Flucht und Vertreibung seit 1950

nach Deutschland zugewandert

- Knapp eine Million noch lebende Vertriebene des Zweiten Weltkrieges



Der Krieg in der Ukraine hat auch die Erfahrungen von Geflüchteten während und

nach früheren Fluchtbewegungen in den Fokus gerückt. Bereits vor Ausbruch des

Krieges haben in Deutschland im Jahr 2021 mindestens 3,3 Millionen Menschen

gelebt, die aus Gründen von Flucht, Vertreibung oder auf der Suche nach

internationalem Schutz auf das heutige Gebiet Deutschlands zugewandert sind. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltflüchtlingstages sowie

des Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni auf Basis

von Daten des Mikrozensus 2021 mitteilt, sind seit 1950 2,3 Millionen Menschen

aus Gründen von Flucht und Vertreibung zugewandert. Bei weiteren 962 000

Menschen handelt es sich um Vertriebene des Zweiten Weltkrieges. Für 2022 liegen

noch keine Daten vor, die Zahl dürfte aufgrund des Krieges in Ukraine und der

damit einhergehenden Fluchtzuwanderung deutlich höher liegen.