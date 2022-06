Glassdoor Ranking Die 25 Unternehmen mit dem besten Management - laut Bewertungen der Mitarbeiter:innen

- Capgemini belegt in Deutschland Platz 1

- Die meisten der Top 25 Unternehmen kommen aus der Tech-Branche

- Laut Untersuchungen von Glassdoor sprechen Arbeitskräfte häufiger über das

Management, wenn sie dieses als negativ bewerten

- "Hilfsbereit" und "motivierend" sind den Bewertungen zufolge Eigenschaften

eines guten Führungsstils



Ein guter Führungsstil ist einer der wichtigsten Faktoren für die Zufriedenheit

der Mitarbeiter:innen. Welche Unternehmen auch im Arbeitsalltag eine gute

Führung ihrer Mitarbeiter:innen an den Tag legen, zeigt ein neues Ranking von

Glassdoor: Der weltweit führende Anbieter von Informationen über Arbeitsplätze

und Unternehmen hat heute die 25 Unternehmen mit dem besten Management in

Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3570842-1&h=4183752206&u=https%

3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2Fblog%2Funternehmen-mit-dem-besten-management%2F&a=25+

Unternehmen+mit+dem+besten+Management+in+Deutschland) vorgestellt. Die Top 25

wurden auf Basis der Bewertungen von Mitarbeiter:innen auf Glassdoor ermittelt,

die freiwillig anonymes Feedback zu den Führungskräften ihres Unternehmens sowie

Einblicke in ihren Job und ihr Arbeitsumfeld im vergangenen Jahr gegeben haben.