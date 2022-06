Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das Berliner Health-Tech-Unternehmen Lindera und derSoftwareanbieter MEDIFOX DAN (https://www.medifoxdan.de/) machen künftiggemeinsame Sache. Zusammen bringen sie innovative Technologien in diePflegebranche, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren und einepräventivorientierte und patientenzentrierte Versorgung in den Mittelpunktrücken. Als einer der großen Anbieter von Software für das Gesundheitswesenintegriert MEDIFOX DAN die Lindera SturzApp (https://www.lindera.de/) in seineProduktplattform und macht sie so bundesweit rund 14.000 ambulanten undstationären Einrichtungen zugänglich. Mit diesem Schritt entlasten die beidenMedTech-Pioniere den Arbeitsalltag in der Pflege und tragen ein neuesSelbstbewusstsein und Arbeiten in die Branche, welches die Attraktivität desBerufsfelds steigert.Digitale Tools und datengetriebene Lösungen dort zur Verfügung zu stellen, wound wie sie Pflegekräfte und Einrichtungen benötigen - das ist der Ansatz vonPflegesoftware-Spezialist MEDIFOX DAN. Die modular aufgebauten Softwarelösungenlässt sich ganz einfach nach Bedarf an die Situation der jeweiligenEinrichtungen und Pflegedienste anpassen. Die Plattform zeichnet sich durch einebesonders hohe Nutzerfreundlichkeit aus - für den Einsatz in der Pflege einelementares Argument. Mit der Integration der Mobilitätsanalyse von Linderaverfolgt MEDIFOX DAN diesen Ansatz konsequent weiter und öffnet sein System nunauch für KI-basierte Pflege-Anwendungen.Etablierter Softwareanbieter setzt auf KI-basierte GesundheitslösungDas Health-Tech-Unternehmen Lindera bietet mit seiner evidenzbasiertenMobilitätsanalyse eine Lösung, um den Mobilitätserhalt und die Sturzreduktionvon Senior:innen systematisch anzugehen. Die Lindera SturzApp ermittelt mitHilfe von Künstlicher Intelligenz das Sturzrisiko von älteren und in ihrerMobilität eingeschränkten Menschen. Pflegefachkräfte nehmen mit dem Smartphoneund der Lindera SturzApp ein 20- bis 30-sekündiges Video vom Gang einer Personauf und beantworten gemeinsam mit ihr einen psychosozialen Fragebogen. Aufdieser Grundlage ermittelt die Künstliche Intelligenz in der LinderaMobilitätsanalyse das präzise Sturzrisiko der Person und liefert individuelleHandlungsempfehlungen gemäß Expertenstandard, um dieses zu senken. Fachkräfte inder ambulanten und stationären Pflege wie auch Therapeut:innen können dieAnalysen einfach per Smartphone oder Tablet dokumentieren und in diePflegedokumentation übertragen. Das führt zur Entlastung bei derSturzrisikoanalyse und Maßnahmenplanung und sichert die Qualität in derBetreuung.Die Zusammenarbeit von Lindera mit MEDIFOX DAN trägt dazu bei, neue mobile