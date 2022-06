Bunker Hill Mining beginnt mit Aufbau der Verarbeitungsanlage!

Bunker Hill Mining hat den Kauf einer Verarbeitungsanlage von Teck Resources abgeschlossen und beginnt nun mit dem Aufbau. Die Mühle wird für den Restart der Bunker Hill-Mine vorbereitet.

Anlage soll Ende des Q3 stehen

Schon im kommenden Jahr will Bunker Hill Mining (0,24 CAD | 0,18 Euro; US1206132037) die Produktion auf der gleichnamigen Silber-Zink-Mine aufnehmen. Ein wichtiger Bestandteil beim Restart ist die von Teck Resources erworbene Verarbeitungsanlage. Sie konnte in einem reinen Aktiendeal für rund 3 Mio. Dollar gekauft werden. Da die Anlagen in der Regel einen großten Teil der Kosten eines Minenbaus ausmachen, ist Bunker Hill hier ein Schnäppchen gelungen. Nun konnte man den Kauf auch offiziell als abgeschlossen melden. Nachdem man bereits mit den Arbeiten auf der Liegenschaft begonnen hat (siehe hier), hat man nun die Crushing-Einheit der Anlage auf das eigene Gelände geschafft. Laut CEO Sam Ash liegt man damit vor dem Zeitplan. Am Ende des dritten Quartals soll der gesamte Prozess abgeschlossen sein.