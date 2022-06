Bertelsmann bildet mit Partnern neues, weltweit führendes Customer-Experience-Unternehmen

Gütersloh (ots) -



- Majorel und Sitel Group einigen sich auf Eckpunkte für möglichen

Zusammenschluss

- Neues Unternehmen mit einem Pro-Forma-Umsatz von 5,4 Mrd. Euro in 2021 und

mehr als 240.000 Mitarbeitenden

- Globale Präsenz in 55 Ländern

- Bertelsmann-Anteil am kombinierten Unternehmen bei rund 17 Prozent



Majorel und Sitel Group sowie ihre Hauptgesellschafter, darunter Bertelsmann,

haben nicht verbindliche Eckpunkte für den geplanten Zusammenschluss der beiden

Unternehmen zu einem der global führenden Anbieter in der

Customer-Experience-(CX)-Branche vereinbart. Das kombinierte Unternehmen hätte

2021 auf Pro-Forma-Basis einen Umsatz von 5,4 Mrd. Euro und ein EBITDA von mehr

als 1,0 Mrd. Euro verzeichnet. Es würde mehr als 240.000 Mitarbeitende an über

300 Standorten in 55 Ländern beschäftigen. Majorel ist ein Venture von

Bertelsmann und der Saham Group und seit September 2021 an der Euronext

Amsterdam notiert. Der geplante Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt

regulatorischer Genehmigungen. Mit dem Closing wird für das vierte Quartal 2022

oder das erste Quartal 2023 gerechnet.