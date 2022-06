Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der Amundi Fund Solutions - Conservative und der Alpen Privatbank Vermögensfonds 10 um jeweils einen Stern und schlossen sich damit den Fonds mit 5 Sternen an.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Managed Profit Plus, der UniStrategie:Ausgewogen und der Vontobel Fund II Vescore Active Beta sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte im Mai an der Spitze der Aufsteigerliste drei Fonds mit 5 Sternen verzeichnen. Der easyfolio 70, der Ethna-DYNAMISCH und der GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds stiegen um jeweils einen Stern.

Der LO Funds - All Roads und der Reimann Investors Vermögensmandat II Fonds führte in der flexiblen Anlagestrategie die Liste der Aufsteiger an und erreichten 5 Sterne im MMD-Ranking.



