Berlin (ots) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im Mai 2022 - dreiMonate nach Kriegsbeginn in der Ukraine - um 33,6 Prozent über dem Niveau vonMai 2021. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war dies der höchste Anstieggegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. NebenEnergie, Diesel und Stahl, die im Preis um 87,1, 53,2 bzw. 72,1 Prozent zugelegthaben, ist nun auch Asphalt von Preissteigerungen betroffen. "Die Bauunternehmenmüssen nun 26,7 Prozent mehr für Asphalt bezahlen. Hier schlägt die Verteuerungvon Bitumen - das als Bindemittel eingesetzt wird - mit einem Preisplus von 61,4Prozent mittlerweile durch", kommentiert der Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, die vomStatistischen Bundesamt heute veröffentlichten Erzeugerpreisindizes für inDeutschland produzierte gewerbliche Produkte.Müller: "Die Preise scheinen weiterhin nur eine Richtung zu kennen - nach oben.Die starken Baumaterialpreis- und damit Baukostensteigerungen machen denBauunternehmen schwer zu schaffen. Bei Projekten, die schon vor mehreren Monatenoder gar Jahren begonnen wurden, konnte man diese Entwicklung beiVertragsunterzeichnung auf keinen Fall vorhersehen. Bei Vereinbarung vonFestpreisen müssen die Unternehmen die gestiegenen Kosten nun selbst schultern.Davon ist nahezu jedes vierte Tiefbauunternehmen betroffen." Laut eineraktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hätten 23Prozent der befragten Tiefbaubetriebe angegeben, dass eine Weitergabe dergestiegenen Kosten wegen langfristiger Verträge oder fehlender Kundenakzeptanzderzeit überhaupt nicht möglich sei. Bei mehr als der Hälfte der Unternehmengehe die Situation zu Lasten der Marge. Während private Auftraggeber Verständnisfür die Situation hätten und Mehrkosten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmeraufgeteilt würden, seien die Hürden für entsprechende Verhandlungen bei derÖffentlichen Hand noch zu hoch. "Wir können unmöglich weiterhin ein Puffer desStaates für gestiegene Preise sein und an unsere Substanz gehen, wenn wir auchkünftig die Infrastrukturmodernisierung unseres Landes realisieren sollen. Wirbrauchen daher eine faire Neugestaltung der Regelungen des Bundes für den Umgangmit Mehrkosten bei öffentlichen Bauvorhaben", so Müller abschließend.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes.