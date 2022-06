Inkasso-Ranking von Allianz Trade Hier kommen Unternehmen am einfachsten zu ihrem Geld

Hamburg (ots) -



- In Schweden, Deutschland und Finnland treiben Unternehmen offene Forderungen

am einfachsten ein

- In Deutschland gibt es wirksame juristische Mechanismen und eine gute

Zahlungsmoral

- Saudi-Arabien, Malaysia und die Vereinigten Arabischen Emirate sind

Schlusslichter des Rankings



Die Herausforderungen für die Weltwirtschaft nehmen weiter zu: Neben

Lieferengpässen und steigenden Preisen drohen vielerorts vermehrt

Zahlungsausfälle und Insolvenzen. Schnelle und einfache Inkassoverfahren sind in

dieser angespannten Wirtschaftslage für Unternehmen daher entscheidend. Der

weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade hat in seiner jüngsten Studie

eine Rangliste zur Komplexität von Inkasso in 49 Ländern erstellt. Bewertet

wurden dabei Zahlungspraktiken sowie Gerichts- und Insolvenzverfahren in den

einzelnen Ländern.