Bereits seit 2013 verharrt die Aktie des Uhrenherstellers Swatch in einem Abwärtstrend und fällt dabei Jahr für Jahr auf neue Tiefs zurück. Nach einem hoffnungsvollen Aufwärtstrend zwischen April 2020 und Anfang Juni letzten Jahres von 151,00 auf 333,90 Franken setzten wieder Gewinnmitnahmen ein, die zuletzt auf das markante und vor allem letzte Unterstützungsniveau bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement um 220,00 Franken abwärts reichten. In der Charttechnik sind derart markante Niveaus potenzielle Trendwendestellen oder aber Schaltmarken für mittelfristige Prognosen. Es wird daher sehr spannend zu beobachten sein, was die Investoren aus dieser Ausgangslage machen, entsprechend würden sich neue Handelsansätze ergeben.

Schwache Kursmuster

Das Wirtschaftsumfeld für Unternehmen wird zunehmend schwieriger, auch die steigenden Zinsen tragen nicht unbedingt zu einer Beruhigung der Aktienmärkte bei. Sollte der Bereich um 220,00 Franken beim Uhrenhersteller bärisch gekreuzt werden, käme dies einem Folgeverkaufssignal zunächst in den Bereich von 208,40 und darunter auf 190,90 Franken gleich. Möglicherweise wird aber sogar noch das Verlaufstief aus Anfang 2020 bei 151,00 Franken angesteuert, ehe die Aktie anschließend vielleicht wieder versucht, einen Doppelboden auszubilden. Bullische Signale würden sich kurzfristig erst oberhalb von grob 308,40 Franken ergeben, ein Rücklauf an die Jahreshochs aus 2021 bei 333,90 Franken und darüber in den Bereich von 375,00 Franken und somit den seit 2013 laufenden Abwärtstrend würden dann möglich.