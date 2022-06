Liquidität ist wie Sauerstoff für Unternehmen und Börsen!

Die Märkte neigen zu Übertreibungen und diese werden dann korrigiert – zumeist durch eine Übertreibung auf der Gegenseite. Da die Märkte jedoch langfristig zu ihrem Mittelwert zurückkehren, bieten sich in solchen Übertreibungsphasen auch immer große Chancen. Wobei niemals klar ist, wie lange eine Übertreibungsphase anhalten wird, das kann auch schon mal ein paar Jahre so gehen, bevor der Umschwung einsetzt.

Die „New Economy“ trieb die Börsen in ungeahnte Höhen, dann folgte die Ernüchterung und die Kurse brachen ein. „Dotcom-Bubble“ nennt man das heute, was sich in 2000 abspielte. Als die Märkte sich gerade wieder zu fangen schienen, erfolgten die Terror-Anschläge des 11. Septembers 2001 und die Börsen brachen weltweit nochmals massiv ein. Die Notenbanken reagierte in beiden Fällen mit Zinssenkungen uns massiven Liquiditäts-Ausweitungen.

Das half der Wirtschaft und den Börsen, mit der Zeit beruhigte sich die Lage und die Kurse begannen wieder zu steigen. Doch die nächste Krise bahnte sich schon an, denn die unterschiedlich gefärbten Regierungen von Reagan (Republikaner), Clinton (Demokraten) und Bush (Republikaner) hatten alles für die Deregulierung getan, sowohl die der Finanz-Märkte als auch die des Immobilien-Sektors. Zusammen mit dem vielen Geld der Notenbank trieb dies die Immobilien-Preise und die Börsenkurse auf neue Höchststände.

Die Immobilien- und Finanz-Krise

Doch es gab ein entscheidendes Problem: Die Bonität der Schuldner. So stark der Immobilien-Boom auch war, geriet er bald an sein Grenzen, denn man erreichte „Voll-Versorgung“. Jeder, der sich eine Immobilie samt Finanzierung leisten konnte, hatte sich eine Immobilie samt Finanzierung geleistet. Der Markt war gesättigt. Und das führte dazu, dass die Bonitäts-Kriterien gesenkt wurden. Anstatt einer Anzahlung von 20% benötigten Kaufwillige nun keine Eigenmittel mehr und die Anforderungen an ihren Kreditscore als Nachweis dafür, dass sie ihren Kredit auch bezahlen können, wurde ebenfalls deutlich gesenkt.

In der Rückschau ist diese Erhöhung des Risikos verantwortungslos. Im Boom jedoch stiegen die Immobilien-Preise in jedem Jahr prozentual zweistellig an – und hieran machten Kredit-Institute das reduzierte Risiko fest. Denn wenn etwas permanent im Wert steigt, braucht man auch keine weitere Sicherheit, kein Eigenkapital und keine hohe Bonität. Im Zweifelsfall kann der Kreditgeber darauf bauen, dass er die Immobilie verwerten kann, wenn der Schuldner seine Raten schuldig bleibt.