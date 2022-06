Weiterbildungsbranche auf Erfolgskurs / Trendstudie 2022 des Wuppertaler Kreises

Köln (ots) - Der Wuppertaler Kreis - Bundesverband betriebliche Weiterbildung

veröffentlicht regelmäßig Mitte des Jahres seine Trendstudie zur Weiterbildung

und berichtet über aktuelle Entwicklungen im Weiterbildungsmarkt.



Die Mitglieder des Wuppertaler Kreises haben im Jahr 2021 über 118.000 Seminare,

Tagungen und Weiterbildungsveranstaltungen durchgeführt. Mehr als 1,4 Millionen

Fach- und Führungskräfte der Wirtschaft haben an Veranstaltungen der

Mitgliedsunternehmen des Wuppertaler Kreises teilgenommen.





Die Weiterbildungsdienstleister rechnen für das laufende Jahr mit einerpositiven Entwicklung ihrer Umsätze. Nach den beiden durch die Pandemiegeprägten Jahren 2020 und 2021 zieht die Nachfrage wieder an. Vor allem fürInhouse-Maßnahmen sehen die Weiterbildungsdienstleister eine steigendeNachfrage. Die Betriebe haben vor dem Hintergrund der Digitalisierung und demArbeitskräftemangel und der zum Klimaschutz notwendigen Transformation einenhohen Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen.Der Geschäftslage-Indikator Weiterbildung des Wuppertaler Kreises ist nach einemEinbruch im Jahr 2020 im laufenden Jahr mit 124 Indexpunkten auf ein erfreulichhohes Niveau gestiegen. Der Indikator bildet den wirtschaftlichen Erfolg derWeiterbildungsdienstleister während des laufenden und des vergangenen Jahressowie die Erwartungen für das kommende Jahr ab.Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben den digitalenWandel in der Weiterbildung erheblich beschleunigt. Weiterbildungsdienstleisterrichten sich darauf aus, zukünftig einen hohen Anteil ihres Umsatzes mitdigitalen Angeboten zu erzielen.In den digitalen Arbeitswelten entwickelt sich für dieWeiterbildungsdienstleister ein Umfeld mit hoher Veränderungsdynamik.Weiterbildungsprofis der Zukunft benötigen neben ihrem Fachwissen einumfangreiches digitales Methodenwissen, um Weiterbildungsinhalte auch onlinevermitteln zu können.Die Weiterbildungsdienstleister sehen die Stärken von Online-Formaten vor allembei Fachthemen und der Wissensvermittlung. Ein wichtiger Schwerpunkt für dieDienstleister wird performance support sein, die Bereitstellung von digitalenBildungsprodukten auf Weiterbildungsplattformen, um Beschäftigte unmittelbar imProzess der Arbeit zu unterstützen. Die Vermittlung sozialer Kompetenzen wiez.B. Führung und Persönlichkeitsentwicklung wird hingegen auch in Zukunftbevorzugt in Präsenzformaten stattfinden.Über die Hälfte der Teilnehmenden in den Seminaren kommen aus kleinen undmittleren Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten. Der Erfahrungsaustausch unddie Vernetzung mit Teilnehmenden anderer Unternehmen in den offenen Angebotender Weiterbildungsdienstleister ist für den Mittelstand weiterhin attraktiv. Eskommt nun darauf an, diesen Vorteil externer Angebote in digitalen Formaten zuerhalten.Die aktuelle Trendstudie 2022 bietet der Wuppertaler Kreis auf seinenInternet-Seiten unter http://www.wkr-ev.de als kostenlosen Download an.