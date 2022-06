Maschinenbau zeigt sich als Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft

Hamburg (ots) -



- Studie: Künstliche Intelligenz findet Unternehmen mit starkem Ruf als

Innovator aus 276 Branchen - besonders viele im Maschinen- und Anlagenbau und

unter Stadtwerken



Der Maschinen- und Anlagenbau beweist sich ein weiteres Mal als Vorzeigebranche

der deutschen Wirtschaft: 33 Unternehmen aus diesem Industriezweig konnten sich

in einer aktuellen Studie des IMWF Institut für Management- und

Wirtschaftsforschung im Auftrag von Focus Money für das Deutschlandtest-Siegel

"Deutschlands innovativste Unternehmen" qualifizieren - mehr als aus jeder

anderen Branche. Dicht auf folgen 28 Stadtwerke, die sich die Auszeichnung für

einen hervorragenden Ruf für Finanzierung, Erforschung, Entwicklung und Einsatz

neuer Ideen, Produkte und Technologien verdient haben. Grundlage ist eine

Social-Listening-Analyse, die für mehr als 12.000 Unternehmen aus 276 Branchen

mit Hilfe Künstlicher Intelligenz untersucht, welchen Ruf als Innovatoren sie im

öffentlichen Online-Diskurs genießen. 1.154 davon wurden für ihre herausragenden

Ergebnisse das Deutschlandtest-Siegel verliehen, darunter den

Alnatura-Biomärkten, dem Flugzeugbauer Airbus und dem Kaufhaus des Westens.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Branchensieger unter den Maschinenbauern ist die ZF Friedrichshafen AG. Wie tiefInnovation in der DNA des vor mehr als 100 Jahren als Tochterfirma desLuftschiffbauers Zeppelin gegründeten Werks verankert ist, zeigt schon ein Blickin seine Produktgeschichte: Von einer Zahnradfabrik entwickelte sich ZFFriedrichshafen zunächst zu einem international führenden Spezialisten in derAntriebs- und Fahrwerktechnik und von da aus zusätzlich zu einem Experten fürautomatisiertes Fahren und Elektromobilität mit Digital- und Software-Kompetenz."Innovationskraft ist nicht nur entscheidend, wenn es darum geht, denHerausforderungen unserer von beschleunigtem Wandel geprägten Zeit zu begegnen",so Jörg Forthmann, Social-Listening-Experte und GeschäftsführenderGesellschafter des IMWF. "Innovationsstarke Unternehmen arbeiten auch deutlichrentabler, weisen in Studien eine um bis zu einem Drittel höhere Umsatzrenditeauf."So konnten auch die inzwischen unter der Marke Enercity firmierenden StadtwerkeHannover im Untersuchungszeitraum Rekordumsätze vermelden und Gewinnsteigerungenankündigen. Seit langem als einfallsreicher und engagierter Vorreiter derEnergiewende bekannt, bewiesen die Niedersachsen in der Untersuchung denstärksten Ruf als Innovator im in dieser Hinsicht starken Umfeld der Stadtwerkein Deutschland.Aber Innovation ist mitnichten nur ein Thema für die Industrie. Ebenfalls alsanerkannte Innovatoren in ihren jeweiligen Branchen ausgezeichnet wurden zumBeispiel die Berliner Charité, die als größte und forschungsintensive