MSA Safety stellt auf der Interschutz eine neue Kollektion Feuerwehrschutzbekleidung vor

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Kollektion MSA Bristol X4 wurde

speziell für europäische Feuerwehrleute entwickelt. Neben einem Höchstmaß an

Komfort bietet sie Kompatibilität mit der zukunftsweisenden

Sicherheitsausrüstung und den Lösungen von MSA



MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA), ein weltweit führender Anbieter von

Sicherheitsausrüstung und -technologien für Feuerwehren, hat heute zur Eröffnung

der Interschutz 2022 eine neue Kollektion von Feuerwehrschutzbekleidung

vorgestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von Feuerwehrleuten in

Deutschland, den Niederlanden und ganz Kontinentaleuropa zugeschnitten ist und

neben erhöhtem Komfort auch Kompatibilität mit der zukunftsweisenden

Sicherheitsausrüstung und den Lösungen von MSA bietet.





Die neue Kollektion an Feuerwehrschutzbekleidung trägt den Namen MSA® BristolX4. Sie vereinigt das Know-how von MSA Bristol in der Herstellung vonHochleistungsschutzkleidung mit der marktführenden Kompetenz von MSA inFeuerwehrtechnologien und vernetzten Lösungen. Das Ergebnis ist eine neueFeuerwehrschutzbekleidungskollektion, die neben verbessertem Komfort undErgonomie auch volle Kompatibilität mit der hochmodernen MSA-Feuerwehrausrüstungbietet: Von Helmen und Pressluftatmern bis hin zu den allerneuestenÜberwachungs- und Kommunikationsgeräten."Die Entwicklung der Kollektion von MSA® Bristol X4 ergänzt das MSA-Sortiment anneuartigen Feuerwehr-Sicherheitslösungen perfekt", sagte Bob Leenen, Präsidentdes Geschäftsbereichs MSA International. "Wir freuen uns, wieder auf derInterschutz vertreten zu sein. Hier können wir zeigen, die neueX4-Feuerwehrschutzbekleidungskollektion in Kombination mit anderen MSA-Produktenzusätzlichen Nutzen beim Einsatz in extremen Umgebungen bietet."MSA Bristol X4 harmoniert nahtlos mit dem legendären Gallet F1XF Schutzhelm unddem branchenführenden M1 Pressluftatmer, die beide bei Feuerwehren in ganzKontinentaleuropa weitverbreitet sind. MSA Bristol X4 wurde unter Mitwirkung vonHunderten von Feuerwehrleuten in Deutschland und den Niederlanden als Lösung fürdiese konkreten Märkte entwickelt. Der deutsche Feuerwehrmarkt verlangt etwa einintegriertes Auffanggurtsystem und eine Rettungs-Zugschlaufe. Das integrierteAuffanggurtsystem von X4 wird diesem Bedarf gerecht und bietet zusätzlicheSicherheit bei Arbeiten in der Höhe. Die X4-Jacke verfügt über einenintegrierten Gurt, ein Verbindungsmittel und einen Karabiner, die in einerTasche mit Klappenverschluss zur Hand sind. Die Rettungs-Zugschlaufen, die obenam Rücken der Jacke und über eine Tasche in Knienähe griffbereit sind, dienen